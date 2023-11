Winda na osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu mogłaby służyć mieszkańcom już od lipca. Spółdzielnia bez szans na dofinansowanie Paweł Antuchowski

Mieszkańcy mogliby korzystać z nowej windy zainstalowanej w bloku nr 17 na os. Zwycięstwa już od lipca tego roku. Waldemar Wylegalski

Mieszkańcy bloku nr 17 na osiedlu Zwycięstwa mogliby korzystać z windy już od czterech miesięcy. Spółdzielnia jednak do dziś nie udostępniła nowego dźwigu, mimo że posiada on pozwolenie na użytkowanie. Tłumaczyła to chęcią uzyskania dofinansowania, którego... i tak nie dostanie.