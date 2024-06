Miss Euro i mundialu na poprzednich wielkich imprezach piłkarskich! Czy pamiętacie znane fanki swoich reprezentacji?

Od wielu lat wielkie turnieje piłkarskie to nie tylko zmagania najsłynniejszych piłkarzy, ale także niepowtarzalne okazje do zaistnienia w powszechnej świadomości dzięki urodzie i przywiązaniu do barw narodowych. W przeddzień inauguracji Euro 2024 w Niemczech przypominamy te fanki, które najbardziej zaskarbiły sobie serca kibiców. Jedne z nich zrobiły karierę, a o innych słuch zaginął...

Bartek Syta