Młoda mama walczy ze złośliwym nowotworem. Trwa zbiórka na jej leczenie

Wszystko rozpoczęło się niepozornie.

- Wyczułam coś niepokojącego pod pachą. Lekarze odsyłali mnie od jednego do drugiego. Mówiono mi, że prawdopodobnie to efekt przeziębienia. W końcu zdecydowano o usunięciu chirurgicznym. Byłam przekonana, że ten problem mam już z głowy - opowiada Magdalena. - Jakiś czas później zaszłam w ciążę. Bardzo się cieszyliśmy, że nasza rodzina się powiększa. Niestety, po pierwszym trymestrze problem wrócił. Udałam się do chirurga. Z racji ciąży nie było możliwości ponownego usunięcia tych zmian.