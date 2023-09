- Drużyny pożarnicze są idealnym miejscem do tego, by rozwijać swoje pasje i by przy okazji nauczyć się czegoś pożytecznego: jak udzielać pierwszej pomocy, w jaki sposób ugasić mały pożar, jak zapobiegać różnym zagrożeniom w domu, w szkole czy na wakacjach. Ale członkowie MDP mogą również np. rozwijać swoje talenty muzyczne, uczestnicząc w orkiestrach, czy talenty sportowe, biorąc udział w zawodach sportowo-pożarniczych