Młodzi wioślarze ze stypendiami od Volkswagen Samochody Dostawcze Porsche Krańcowa i Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo

Według niego roczne stypendium dla młodych zawodników to krok we właściwym kierunku.

Zobacz też: Barbara Jęchorek z Posnanii została młodzieżową mistrzynią świata - Jesteśmy dumni, że możemy wspierać lokalne talenty i pasje. Nasze partnerstwo z Fundacją Wielkopolskie Wioślarstwo to inwestycja w przyszłość sportu w Poznaniu oraz w młodzież. Dzięki temu programowi mamy nadzieję nie tylko odkrywać nowe talenty, ale również inspirować innych do uczestnictwa w podobnych inicjatywach – mówił Dominik Fijałkowski, dyrektor regionalny poznańskiej firmy.

Szczęśliwa dziewiątka to medaliści tegorocznych młodzieżowych Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy (U23). Ich osiągnięcia w ramach programu „W drodze po marzenia” postanowili wesprzeć Volkswagen Samochody Dostawcze Porsche Krańcowa i Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo.

Na czwartkowym spotkaniu byli obecni przedstawiciele PZTW, klubów, trenerzy, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz partnerzy wspierający polskie i wielkopolskie wiosła.

Inicjatywa ma na celu dostarczenie niezbędnych zasobów i wsparcia młodych, obiecujących wioślarzy.

– Trzeba pamiętać, że przejście z wieku juniorskiego czy młodzieżowego do seniorskiego należy w polskim sporcie do najtrudniejszych. Z tym stypendium oraz wsparciem od Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta stypendystów będzie już stać na prowadzenie w miarę normalnego życia, a co za tym idzie na poświęcenie większości czasu na podnoszenie umiejętności sportowych – zauważył Aleksander Daniel, prezes Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.

On też przekazał nam, że średnia wartość stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie, a jego wysokość uzależniona jest od tegorocznych sukcesów na imprezach międzynarodowych.