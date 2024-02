Można sprawdzić, gdzie w domu ucieka ciepło. W Poznaniu trwają zapisy do programu "Trzymaj ciepło" Justyna Piasecka

Akcja "Trzymaj ciepło" odbywa się cyklicznie od 2009 roku. Dotychczas wykonano ponad 6 tysięcy pomiarów w domach jednorodzinnych i przebadano 250 kamienic. pexels.com

Do końca marca będzie trwało przyjmowanie zgłoszeń do 15. edycji akcji "Trzymaj ciepło" w ramach, której mieszkańcy Poznania mogą dowiedzieć się, w jakich miejscach ich domy tracą najwięcej ciepła. Umożliwią to bezpłatne badania kamerą termowizyjną. - W tym roku przebadanych zostanie 335 domów jednorodzinnych z całego Poznania, a także 10 kamienic z centrum miasta oraz Wildy, Jeżyc i Łazarza - poinformowała Joanna Żabierek z poznańskiego magistratu.