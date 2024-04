Można zapisać się na Ekiden PragmatIQ. Wyjątkowa sztafeta 12 maja wystartuje nad poznańską Maltą

Wystarczy wziąć udział 12 maja Ekiden, czyli w sztafecie maratońskiej nad Maltą.

Wydarzenie to od 10 lat udowadnia, że sportowe współzawodnictwo to więcej, niż tylko zdobywanie coraz lepszych wyników - to także świetny sposób na dobrze spędzony czas i integrację zespołu, a nawet większych grup i środowisk.

Ekiden to forma biegania z bogatą historią i unikalnymi tradycjami - słowo to pochodzi z języka japońskiego (ekiden-kyoso) i oznacza długodystansowy bieg sztafetowy - każda drużyna wspólnie pokonuje dystans maratoński. Bieg podzielony jest na 6 zmian w kolejności: 9 795 m + 10 800 m + 5 400 m + 5 400 m + 5 400 m + 5 400 m.

We wszystkich 10 edycjach biegu wzięło udział już ponad 12 tys. uczestników.