MPK Poznań: Strażnicy miejscy i pracownicy Nadzoru Ruchu kontrolowali pasażerów

– Tym razem kar nie było, a zapominalscy otrzymywali maseczki – mówi Przemysław Piwecki, rzecznik straży miejskiej i zapowiada, że kolejne takie działania zostaną przeprowadzone już w piątek. – Strażnicy oraz pracownicy Nadzoru Ruchu MPK od rana będą na pętli Górczyn.

Straż miejska przypomina, że nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej nie obowiązuje tylko w sytuacjach, w których jest możliwe zachowanie dystansu społecznego. Jeśli nie ma takiej możliwości – na zatłoczonym chodniku, promenadzie, bulwarze, czy przystanku komunikacji miejskiej – nadal powinniśmy zasłaniać usta i nos.

Maseczki musimy mieć także w niektórych ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych, na przykład w pojazdach komunikacji miejskiej. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie osoby, które mają problemy z oddychaniem lub nie mogą zasłaniać ust i nosa z innych powodów zdrowotnych. Jednak w takich przypadkach osoby te powinny używać przyłbic

Za niezastosowanie się do nakazu możemy dostać mandat, nawet do 500 zł. Sprawa może zakończyć się wnioskiem do Sądu o ukaranie lub skierowaniem zawiadomienia do sanepidu i karą administracyjną.