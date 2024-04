Na Malcie zakończyły się Centralne Regaty Otwarcia Sezonu w Wioślarstwie. Po występie Jessiki Sobocińskiej działacze PZTW mają dylemat

Po pierwszym dniu rywalizacji na poznańskiej Malcie mówiło się praktycznie tylko o tym, co zrobiła zawodniczka Posnanii, Jessica Sobocińska. Nasza kadrowiczka bardzo pewnie wygrała wyścig jedynek wśród seniorek, choć jeszcze trzy dni wcześniej mówiła w rozmowie z naszą redakcją, że nie ma raczej szans na przebicie się do dwójki, walczącej o olimpijskie paszporty w Segedynie. Po cichu poznańska wioślarka marzyła o roli rezerwowej w Paryżu, jeśli wcześniej Martyna Radosz i Katarzyna Wełna zdobędą kwalifikację olimpijską w Segedynie.

– Co będzie dla nas porażką, a co sukcesem? Jedną kwalifikację olimpijską, wywalczoną w poprzednim sezonie przez czwórką podwójną, już mamy. Jeśli do niej niczego nie dołożymy, to na pewno będzie porażka. Jeszcze jedno miejsce w Paryżu to taki plan minimum, a maksimum to w sumie cztery kwalifikacje dla naszej federacji. Dla mnie największe szanse na wyjazd na imprezę czterolecia ma dwójka wagi lekkiej Wełna/Radosz, ale wiadomo, że czasami życie pisze inne scenariusze – tłumaczył nam Andrzej Krzepiński.