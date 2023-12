Na pomoc rannym zwierzętom. Uniwersytecki azyl w Poznaniu działa do 31 grudnia. Co dalej?

To koniec Ptasiego Azylu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Taką informację na początku grudnia przekazał zarówno Urząd Miasta Poznania jak i uniwersytet. W ciągu 6 lat prowadzenia ośrodka udzielono pomocy ponad 15 tysiącom ptaków oraz 600 ssakom. Ten ma być zamknięty z dniem 31 grudnia 2023 roku. Co dalej? Urząd miasta ogłosił już konkurs na organizację nowego systemu pomocy zwierzętom. Na oferty czekają do 12 stycznia.

Największym problemem wydaje się jednak to, co się będzie działo ze zwierzętami potrzebującym pomocy w okresie pomiędzy zamknięciem jednego azylu, a otwarciem drugiego. Szczególnie chodzi o 1 stycznia, gdy pomocy potrzeba o wiele więcej.