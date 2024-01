Na drugim miejscu pod tym względem jest subregion kaliski, gdzie odebranych zostało 5 tys. porodów. 2,7 tys. porodów odebrano na oddziałach znajdujących się w subregionie leszczyńskim, a 2,4 tys. – w konińskim. Najmniej, bo ok. 1,7 tys. porodów odnotowano w ubiegłym roku w szpitalach subregionu pilskiego.

– Pośród powstających rankingów oddziałów porodowych, ten przygotowywany przez nas jest najbardziej miarodajny. Pokazuje rzeczywiste wybory przyszłych mam i to, które oddziały są przez nie obdarzane największym zaufaniem – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. – W ostatnim zestawieniu widzimy, że szpitale sukcesywnie odbudowują się, osiągając stabilizację po pandemii COVID-19. Zmian na czołowych pozycjach w rankingu jest niewiele, choć są one znaczące, bo dotyczą m.in. podium. W miejscach, gdzie spadek liczby porodów jest największy i trudny do wytłumaczenia wyłącznie względami demograficznymi, warto poszukać innych przyczyn takiej sytuacji.