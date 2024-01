W Poznaniu urodziły się czworaczki! Dzieci ważyły łącznie ponad 7 kilogramów! "Taki poród nie zdarza się codziennie" Weronika Błaszczyk Emilia Ratajczak

3 stycznia w poznańskim szpitalu doszło do niecodziennego porodu. Urodziły się czworaczki - cztery dziewczynki. Szpital potwierdził, że to wcześniaki, mimo to ich stan jest stabilny. Lekarze jednak bardzo optymistycznie patrzą na ich przyszłość.