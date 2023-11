Najciekawsze zabudowy z programów Krzysztofa Mirucia. Meble od Mateusza Łagowskiego OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Krzysztof Miruć w programach Zgłoś remont i Weekendowe metamorfozy odmienia wnętrza, które są dopasowane do właścicieli ale i oryginalne. Pomagają mu w tym pasjonaci w swoim fachu. Zobaczcie wyjątkowe zabudowy i meble od Mateusza Łagowskiego

Zgłoś remont i Weekendowe metamorfozy to program wnętrzarsko-remontowe, które prowadzi Krzysztof Miruć. To architekt tworzy projekt i wymyśla całą aranżację, ale nie udałoby mu się to bez grupy osób z którymi przy tym współpracuje. Wśród ekipy Mirucia znajdziemy specjalistę od oryginalnych mebli i zabudowy - Mateusza Łagowskiego. Zobaczcie jego projekty mebli i nie tylko.