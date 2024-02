Najlepsza pizza w Poznaniu. Sprawdź ranking TOP 15 pizzerii według portalu TripAdvisor!

Właścicielka restauracji we Włoszech wpadła na oryginalny sposób płatności. W jej pizzerii, zamiast pieniędzy można zostawić winyle. Każda płyta jest wyceniana za pomocą portalu Discogs oraz stanu fizycznego. Jeśli jej wartość przekroczy cenę widniejącą na rachunku, klienci otrzymają vouchery do wykorzystania podczas następnej wizyty. Odwiedzający mogą również wybierać muzykę, która jest puszczana w lokalu. Wyjątkowa pizzeria we Florencji jest otwarta od roku i zdobywa coraz więcej wielbicieli.