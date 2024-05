Najnowsze wiadomości z Poznania - 25.05.2024. Co dzieje sie w mieście?

Ma 98 lat i nadal prowadzi swój warsztat mechaniczny! 💪 Pan Wacław Milewski z Poznania to prawdopodobnie najstarszy aktywny zawodowo Polak. Swoją firmę założył tuż po wojnie, w wieku 19 lat. Jego zakład zajmuje się m.in. produkcją wykrojników i części do maszyn. Senior jest również byłym Mistrzem Polski w wyścigach motocyklowych oraz byłym radnym miasta Poznania. Marzeniem pana Wacława jest praca do osiągnięcia 100 lat. 😉