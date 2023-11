Nie żyje Teresa Zarzeczańska-Różańska

30 sierpnia 1975 roku pokonała wpław trasę z angielskiego Dover do francuskiego Wissant w czasie 11 godzin i 10 minut, tym samym dokonując historycznego wyczynu pokonania wpław kanału La Manche. Zrobiła to jako pierwsza Polka i czwarta kobieta w historii. Osiągnięty przez nią czas do dziś jest rekordem, którego nie pobił żaden Polak.