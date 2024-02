Nie żyje trzyletnie dziecko, które wpadło do zbiornika wodnego w Ludwikowie pod Koninem

Chłopiec wpadł do wody w Ludwikowie

Przypomnijmy, trzyletni chłopiec został znaleziony w sobotę w zbiorniku wodnym w Ludwikowie koło Konina. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do konińskiego szpitala, gdzie było reanimowane. Po kilku godzinach działań, udało się ogrzać ciało chłopca do temperatury 26 stopni. Maria Wróbel przekazała PAP, że trzylatek w stanie głębokiej hipotermii jest obecnie wieziony karetką z anestezjologiem do placówki przy ul. Szpitalnej w Poznaniu.

