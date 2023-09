Nie żyje współtwórczyni Fundacji Stworzenia Pana Smolenia w Poznaniu

- Zawsze nastawiona na innych, pełna energii, empatii, zrozumienia, z milionem pomysłów i zapału do pracy. O Szefowej możemy powiedzieć, że była niczym petarda napędzająca nas do działania, z sercem na dłoni wobec podopiecznych fundacji i wszystkich fundacyjnych stworzeń. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i naszej pamięci. Choć była niezwykle waleczna i odważna, to niestety choroba okazała się silniejsza… Joanna odeszła dziś w gronie najbliższych trzymana za rękę