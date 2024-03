Niedziela Palmowa w Poznaniu. Rozpoczyna się Wielki Tydzień. "Rodzimy się do nowego życia". Zobacz zdjęcia z katedry

Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. W Poznaniu mszę ze święceniem palm w katedrze poznańskiej celebrował abp Stanisław Gądecki.

- Zachęcamy do głębokiego przeżycia tego szczególnego czasu. Pascha, czyli coroczne wspomnienie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest centralnym, największym i najważniejszym świętem w chrześcijaństwie. Dzięki Liturgii Kościoła przeżywamy zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Razem z Chrystusem powstajemy z martwych. Rodzimy się do nowego życia. Dla tych, którzy z Chrystusem narodzili się do nowego życia nie ma już śmierci. Tej nadziei w tych dniach szczególnie potrzebujemy