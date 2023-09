Niemieckie podium drugiej edycji Enea Ironman 70.3 Poznań. Agnieszka Jerzyk z Leszna też zakończyła triathlonowe zawody z medalem

Ponad 1800 zawodników wystartowało w drugiej edycji największych zawodów triathlonowych w stolicy Wielkopolski, czyli Enea Ironman 70.3 Poznań.

W piątek po raz pierwszy rywalizowano w Nocnym Biegu. Muzyka, światła i przede wszystkim bieganie po zmroku. W takich okolicznościach, biegacze przywitali Night Run Poznań. Night Run Poznań to trzeci nocny bieg na dystansie, który odbył się w ramach zawodów Ironman w Polsce. Była Warszawa, była Gdynia i teraz nadszedł czas na Poznań. Zobacz też: Enea Ironman 70.3 Poznań nad Jeziorem Kierskim i na ulicach stolicy Wielkopolski W sobotę na MTP ponad 200 osób przystąpiło z kolei do rywalizacji w biegach dla dzieci. Niedziela należała już do triathlonowych herosów. Przed południem i w godzinach popołudniowych poznaliśmy zwycięzców dystansu olimpijskiego i na koronnym dystansie 70.3 (to dystans wszystkich trzech konkurencji, czyli pływania, kolarstwa i biegu wyrażony w milach).

Zgodnie z przewidywaniami prym wiedli zawodnicy z Niemiec, którzy poszli w ślady ubiegłorocznej wicemistrzyni, Anne Reichsmann. Wygrał bowiem jej rodak Wilhelm Hirsch (3:36:17), wyprzedzając o ponad cztery minuty innego Niemca, Christopha Mattnera i finiszującego tuż za jego plecami Brytyjczyka Thomasa Davisa. Wśród pań najszybsza również okazała się Niemka Leonie Konczalla, która ukończyła triathlon w czasie 4:05:54. Druga była Włoszka Elisabetta Curridori, a trzecia nasza mistrzyni, Agnieszka Jerzyk. Leszczynianka straciła do zwyciężczyni prawie 8 minut. – Dla mnie najważniejszy start odbędzie się za sześć tygodni na Hawajach. Będzie to mój pierwszy start w słynnym Ironmanie i nie ukrywam, że robię wszystko, by być wtedy w optymalnej formie. W Poznaniu czułam jeszcze w kościach zgrupowanie w Sierra Nevada. Mimo to jestem zadowolona ze swojego występu, tym bardziej, że skutecznie powalczyłam o trzecie miejsce z plejadą doświadczonych zawodniczek z Niemiec, Danii i USA – przyznała najbardziej utytułowana polska triathlonistka.

Warto jeszcze dodać, że najwyższe, siódme miejsce z Polaków zajął znany z triathlonowych tras Tomasz Brembor. Pierwsi na metę zlokalizowaną na terenie MTP dotarli jednak zawodnicy startujący na dystansie olimpijskim określanym 5150. Do przepłynięcia mieli oni 1,5 km, do przejechania na rowerze 40 km i do przebiegnięcia 10 km. W pierwszych trójkach znaleźli się sami Polacy. Wśród mężczyzn zwyciężył Karol Janicki (1:59:35) przed Tomaszem Słupikiem (2:00:34) i Piotrem Kurkiem (2:09:05). Z kolei wśród kobiet nie miała sobie równych Aleksandra Banbor (2:15:45). Na drugim miejscu finiszowała Martyna Witecka (2:22:12), a na trzecim Monika Jadczak (2:23:05). W Enea Ironman 70.3 Poznań wystąpiła też wyjątkowa sztafeta. Agata Madaj-Goldman wystartowała razem kilkuletnią córką, która cierpi na mukowiscydozę, podobnie jak jej młodsza siostra. – Sport jest w naszym życiu na co dzień. Poza codzienną rehabilitacją, sport pozwala dziewczynkom zrozumieć, że trzeba walczyć. Że inni też się męczą, że bywa ciężko, ale nie można się poddawać – opisywała Agata Madaj-Goldman, mama dziewczynek.

Celem startu było nagłośnienie zbiórki środków na leczenie. Od 2019 roku na świecie istnieje lek, który sprawia, że wydzielina, która przy mukowiscydozie zalega w płucach i doprowadza ostatecznie do śmierci, praktycznie znika. Lek jest dostępny od 6. roku życia, ale taka kuracja jest piekielnie droga – kosztuje aż 75 tys. zł miesięcznie.

Ma astmę a i tak się ściga - Karol Kręt, polska nadzieja motorsportu