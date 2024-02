Niezwykły gość na Impact 2024 w Poznaniu! Michelle Obama weźmie udział w wydarzeniu

Michelle Obama na Impact 2024 w Poznaniu

Impact to największy kongres gospodarczo-technologiczny w tej części Europy. W tym roku top speakerem będzie Michelle Obama - Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych. Będzie to jej pierwsza wizyta w Polsce.

Pasja Michelle do opowiadania historii ustanowiła rekordy sprzedaży. „Becoming”, czyli jej autobiografia spędziła ponad 130 tygodni na liście bestsellerów New York Times, sprzedała się w ponad 15 milionach egzemplarzy na całym świecie i zdobyła nagrodę Grammy. „The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times” - jej druga książka natomiast, również przez miesiące figurowała na liście bestsellerów New York Times. W niej dzieli się naukami, które jej pomogły przezwyciężyć trudne okoliczności.