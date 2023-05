Nowe kierunki lotów z Poznania. Sprawdź, dokąd polecisz z lotniska Ławica! Loty z Poznania wiosną i latem 2023

Nowe połączenia lotnicze z Ławicy

Od końca marca z poznańskiej Ławicy można latać do Burgas w Bułgarii. Loty realizowane są dwa razy w tygodniu, w czwartki i niedziele przez linie Ryanair. Tymi samymi liniami polecimy także do cypryjskiego Pafos w środy i soboty.

15 maja uruchomione zostały dodatkowe połączenia Scandinavian Airlines do Kopenhagi. Od teraz do stolicy Danii można latać od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz przerwy wakacyjnej od 23 czerwca do 14 sierpnia.