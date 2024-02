Nowe miejskie mieszkania powstaną przy ulicy Jarzębowej w Poznaniu. ZKZL odebrał koncepcję budynków

- Spółka po odebraniu koncepcji przystąpi do prac nad projektem architektoniczno-budowlanym, a następnie wystąpi o pozwolenie do budowę. Spółka planuje otrzymać stosowne dokumenty do końca drugiego kwartału 2024 roku. Kolejnym krokiem będzie przetarg na budowę i wybór firmy, która wykona nowe mieszkania dla poznaniaków