Nowe muzeum w Poznaniu! Można w nim zobaczyć dawne magnetofony, wzmacniacze i głośniki

Nowe Muzeum Unitry prezentuje eksponaty, które wcześniej znajdowały się w budynku Zespołu Szkół Łączności przy ul. Przełajowej 4 - informują poznańscy urzędnicy.

– To m.in. radiomagnetofony i wzmacniacze, które pochodzą z mojej prywatnej kolekcji - mówi Paweł Matuszak ze Stowarzyszenia Muzeum Unitra, radny miejski. – Najstarsze z nich pochodzą z lat 60., ale jest też duży zbiór sprzętów, które pochodzą z późniejszych dekad. Zanim trafiły na wystawę, zostały odrestaurowane.

Najbliższą okazją, by je zobaczyć będą drzwi otwarte - już w sobotę, 2 grudnia w godzinach od 11 do 15. Później muzeum będzie otwierane raz tygodniu w wybranych godzinach. Link do profilu na Facebooku TUTAJ.