Odnaleziono luksusowe auta skradzione w Niemczech i Francji. Jedno z nich zatrzymano w Wielkopolsce

- Kierowca zatrzymanego pojazdu, 42-letni Polak, od razu oświadczył, że nie posiada żadnych dokumentów samochodu, a mazda nie należy do niego. Tłumaczył, że miał jedynie przejechać tym samochodem z Niemiec do Polski i zainkasować za to 2 tys. złotych. W toku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że auto jest skradzione w Niemczech, natomiast polskie tablice założone w pojeździe są podrobione na wzór oryginalnych. W wyniku przeszukania auta znaleziono także oryginalne niemieckie tablice rejestracyjne, ukryte w bagażniku samochodowym - informuje Paweł Biskupik rzecznik prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.