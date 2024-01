Odszkodowanie za błąd medyczny. Kto i ile pieniędzy może dostać z Funduszu Kompensacyjnego?

Fundusz Kompensacyjny - co to takiego?

To jednak tylko data wyznaczająca dzień, od którego pacjenci ubiegający się o odszkodowanie mogą składać w tej sprawie wnioski. Wypłata odszkodowań nie jest jeszcze możliwa, ze względu na brak regulacji prawnych, określających wysokość rekompensaty w poszczególnych przypadkach.

Jednak w ostatnich dniach pojawił się projekt rozporządzenia ministra zdrowia do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która określa Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Projekt trafił do konsultacji społecznych. Co dokładnie określa?