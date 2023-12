Ogromne korki na obwodnicy Poznania. To przez montaż odcinkowego pomiaru prędkości. Jak działa i jaki może być mandat za przekroczenie?

System pomiaru odcinkowego wylicza średnią prędkość, bazując na pomiarze czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanej trasy.

- Kluczową zaletą Odcinkowego Pomiaru Prędkości jest możliwość nakłonienia kierowców do ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka, co istotnie wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Rozwiązanie to jest wykorzystywane m.in. we Włoszech, a jego funkcjonowanie zaowocowało zmniejszeniem liczby wypadków o 19 proc., spadkiem liczby rannych o 27 proc. oraz o 51 proc. niższym wskaźnikiem śmiertelności wskutek tragicznych zdarzeń drogowych w miejscach objętych kontrolą. Urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości zainstalowane są w 30 lokalizacjach na terenie Polski – informuje CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym).