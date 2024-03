Ogromne korki w centrum Poznania. Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość!

2 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywa się kilka dużych imprez, m.in. Rybomania, Targi Rzeczy Ładnych czy targi fryzjersko-kosmetyczne. Nic więc dziwnego, że odwiedzenie ich w planach miało wiele osób.

- Mamy aż 300 km do przejechania na targi, jak mamy to zrobić inaczej niż samochodem? Organizatorzy powinni to wziąć pod uwagę! - mówi Mariusz, który stoi w korku, by wjechać na teren MTP.