Oprócz własnego świadczenia otrzymasz także połowę świadczenia, do jakiego uprawniona był zmarły partner? - reforma w systemie

Jakie będą główne założenia reformy systemu emerytalno-rentowego?

Dr. Patryk Kuzior, adiunkt Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej , wyjaśnia, że obecnie osoba wdowa musi dokonać wyboru między otrzymywaniem swojego własnego świadczenia a renty po zmarłym małżonku. Po wprowadzeniu zmian, żyjący małżonek otrzymywałby nie tylko swoje własne świadczenie, lecz również połowę kwoty, do której miał prawo zmarły partner.

Obecnie w Sejmie trwają prace nad inicjatywą społeczną, która zakłada zmiany w ustawach dotyczących emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, mających na celu wprowadzenie nowych zasad dotyczących tzw. renty wdowiej. Centralnym punktem tego projektu jest umożliwienie kombinacji prawa do otrzymywania świadczenia emerytalno-rentowego z rentą rodzinna po zmarłym współmałżonku.

Jakie będą koszty związane z reformą systemu emerytalno-rentowego?

Według przewidywań inicjatorów zmian, wprowadzenie reformy systemu emerytalno-rentowego będzie wymagać rocznych nakładów finansowych w wysokości 13 mld złotych. W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że "ostrożne szacunki pozwalają przyjąć, że całościowe skutki finansowe wejścia w życie projektowanej ustawy zamkną się w kwocie 13 mld zł rocznie przy założeniu, że obowiązuje ona przez cały rok kalendarzowy". Autorzy reformy twierdzą, że koszty te zostaną zrekompensowane przez redukcję wydatków na inne świadczenia, takie jak oszczędności na świadczeniach z pomocy społecznej.

Jednak zdaniem eksperta, nie tylko kwota ta budzi zaniepokojenie, ale również perspektywa stałego obciążenia systemu, które ma tendencję wzrostową.

[cyt:]– Choć poprawa warunków dla wdów i wdowców jest szlachetnym celem, niestety wiąże się z wysokimi kosztami. Autorzy projektu szacują ostrożnie, że skutki finansowe reformy wyniosą 13 mld zł rocznie, co stanowi znaczącą kwotę. To obciążenie spadnie na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, do którego trafiają składki ubezpieczonych, oraz na budżet państwa. Ważne jest, aby parlamentarzyści zastanowili się nie tylko nad jednorazowym kosztem, lecz także nad trwałym obciążeniem, które będzie rosło w kolejnych latach [/cyt]