Oto 12 potraw wigilijnych, które powinny znaleźć się na świątecznym stole. Sprawdź przepisy na 12 tradycyjnych dań na Wigilię

Potrawy wigilijne: 12 tradycyjnych dań na WigilięPotrawy wigilijne: Pomarańczowy karp - PRZEPISSkładniki:1 średni karp (1,2-1,5 kg), 1 pęczek włoszczyzny bez kapusty, 1 duża cebula, sól i biały pieprz, cukier, 1 łyżka żelatyny, sok z 1 pomarańczy, sok z cytryny do smaku, 2 łyżki żurawin lub borówek Sposób przygotowania: Rybę skrobiemy i patroszymy. Dokładnie myjemy i osuszamy wewnątrz i na zewnątrz. Nacieramy solą i drobno zmielonym białym pieprzem. Kroimy rybę na dzwonka. Włoszczyznę oczyszczamy i myjemy. Gotujemy wywar. Po ugotowaniu wywaru, wyjmujemy jarzyny i przecedzamy. Wkładamy do wrzątku pokrojoną rybę i gotujemy na małym ogniu. Jak stanie się miękka – wyjmujemy. Do wywaru dodajemy żurawinę. Zagotowujemy całość. Następnie podgrzewamy sok z pomarańczy, i namoczoną żelatynę, przyprawiamy do smaku. Rybę zalewamy galaretą, ozdabiamy.

