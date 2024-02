Oto aplikacje, które kradną pieniądze i dane. Szybko je usuń

Aplikacje usprawniają prace naszych smartfonów. Dzięki nim mamy szybszy dostęp do ulubionych stron. Szybko sprawdzimy pocztę, wiadomości na mediach społecznościowych, stan konta bankowego, a nawet ile zrobiliśmy dziś kroków czy spaliliśmy kalorii.

To także dobre miejsce dla oszustów. To właśnie nasze telefony są coraz częściej atakowane przez hakerów, bo to właśnie tam trzymamy najwięcej wrażliwych danych. Dlatego musimy być bardzo ostrożni korzystając z nowych aplikacji.

Specjaliści od bezpieczeństwa polecają sprawdzenie aplikacji programem antywirusowym, sprawdzeniem komentarzy i innych informacji na temat aplikacji od użytkowników.