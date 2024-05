Oto atrakcyjne miejsca tylko godzinę drogi od Chodzieży. Spływy kajakowe, parki czy ciekawe obiekty. Zaplanuj wyjątkową wycieczkę!

Tym razem wybieramy się w podróż na północ Wielkopolski, a tutaj mamy do wyboru kilka ofert spływów kajakowych.

Przedstawiamy propozycję ciekawych wycieczek, w które można udać się z rodziną lub przyjaciółmi. Atrakcje dostosowane są do turystów w różnym wieku, tak więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Co istotne, dojazd z Chodzieży do wskazanych samochodem zajmie mniej niż godzinę lub nieco ponad, a widoki są niezapomniane.