Oto, czego nie powinno się robić podczas wizyty komornika OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Komornik ma za zadanie odzyskać dług od dłużnika. To właśnie komornik jest gwarantem wykonania wyroku sądu, czyli mówiąc wprost on odzyskuje pieniądze dla osób, które zostały nieuczciwie potraktowane i nie mogą odzyskać swoich pieniędzy. A co robić gdy komornik już pojawia się w domu? Jak się zachować a czego unikać? Zobacz.