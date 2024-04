Oto dodatkowe opłaty pobierane w sanatorium w 2024 roku. Zobacz stawki OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Pobyt w sanatorium to kolejny etap leczenia wielu schorzeń. Koszty tego rodzaju leczenia możemy pokryć prywatnie, pojechać w ramach NFZ lub gdy jesteśmy uprawnieni skorzystać z finansowania przez ZUS. Uzdrowisko bez względu na to, kto pokrywa koszty turnusu, ma szereg dodatkowych opłat za niektóre usługi. Zobaczcie, ile i za co musimy zapłacić ekstra w 2024 roku.