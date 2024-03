Oto, gdzie można wymienić podarte i zniszczone pieniądze w 2024 roku. Lista miejsc OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Choć pieniądze nie mają terminu przydatności to w niektórych sytuacjach tracą swoją ważność. Jest to o tyle ważne, że takimi pieniędzmi możemy nie zapłacić. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia uszkodzonego banknotu. Bo to na aktualnym posiadaczy zniszczonego banknotu leży obowiązek wymiany pieniędzy. Gdzie zatem wymienimy takie pieniądze w 2024 roku? Sprawdź.