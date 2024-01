Oto jak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie, jak wyglądał znany architekt

Krzysztof Miruć prowadzi dwa programy w HGTV. W Zgłoś remont odmienia wnętrza uczestników. To oni decydują o tym co będzie w domu i ile będzie kosztować zmiana. Uczestnicy poznają projekt, a potem oddają klucze i wracają do gotowego domu.

W "Weekendowych metamorfozach" architekt w ramach niespodzianki odmienia wnętrze jednego pomieszczenia w domu i ma na to tylko trzy dni. Zmiana ta kosztuje około 10 tys. złotych.