Oto, jakie będą raty kredytów w 2024 roku. Tyle może kosztować kredyt hipoteczny OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Raty kredytów hipotecznych pochłaniają część budżetów domowych rodzin. Po drastycznych podwyżkach ich wysokości nie ma prognoz, które zbliżyłby je chociaż do rat które pamiętają kredytobiorcy z czasów przed pandemią czy w jej trakcie. Mimo to wiele osób nie ma wyjścia, bo kredyt hipoteczny to jedyna szansa na własne mieszkanie. Zobaczcie jak zmienia się raty kredytów w 2024 roku.