Oto łazienka za 100 tysięcy publicznych złotych! U dyrektora Lasów Państwowych w Pile za potrzebą poczekasz na kanapie

Luksusowa łazienka dyrektora Lasów Państwowych w Pile

Paulina Hennig-Kloska, opisując sytuację, stwierdziła na Twitterze:

Oto oryginalny wierzchołek góry absurdów w Lasach Państwowych za rządów PiS". Dodała, że "dodatkowa łazienka" jest nie tylko luksusowa, ale i zakamuflowana: "Jest zakamuflowana i ma strefę relaksu. A ta zwykła jest od zawsze 5 metrów obok (tyle że trzeba wyjść na korytarz). Ktoś ma pomysł, po co byłemu dyrektorowi takie luksusy?

Na załączonym do jej publikacji filmie widać, że wejście do łazienki jest ukryte za trzema flagami: Lasów Państwowych, Polski oraz Unii Europejskiej. Zasłaniają one drzwi, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak część ściany. Po ich otwarciu widoczna jest ciemna kanapa strefy relaksu oraz łazienka z kabiną prysznicową.