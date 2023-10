Oto najmodniejsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Tak czeszą się panie po 50. roku życia OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Jesień to dobra pora na zmianę fryzury. Choć nadchodzi czas na ukrywanie włosów pod czapką to nadal dobry okres na szaleństwo na włosach. Warto pamiętać, ze odpowiednio dobrana fryzura nie tylko może poprawić humor i pewność siebie ale odjąć nam lat, co doceniają nie tylko dojrzałe kobiety. Zebraliśmy dla Was inspiracje na modne uczesania, które królują w salonach fryzjerskich w ostatnich tygodniach.