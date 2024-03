Oto najpiękniejsze kamienice, które zniknęły z Poznania. Zobacz, co Poznań stracił w wyniku wojny i w PRL-u. Mamy zdjęcia

Poznań, jakiego nie ma

Gdy na przełomie XIX i XX w. boom budowlany ogarnął cały Poznań, to one stały się najgorętszymi adresami w mieście. I co za tym idzie - zabudowane zostały najpiękniejszymi kamienicami w mieście. Mieściły instytucja finansowe, towarzystwa społeczne, popularne kawiarnie i sklepy, wreszcie mieszkania z najwyższej półki.

Plac Wiosny Ludów, plac Wolności, plac Cyryla Ratajskiego, Stary Rynek i Stare Miasto, wschodnie Jeżyce - miejsca, które po wyzwoleniu Poznania spod niemieckiej okupacji zmieniły się nie do poznania. Niejedyne, oczywiście. Ale do dziś z łatwością wskażemy w nich dziury w zabudowie lub zmiany, które bardzo wpłynęły na ich wygląd.

Najpiękniejsze kamienice Poznania, których już nie ma

Choć II wojna światowa i następujące po niej zmiany społeczne, urbanistyczne i architektoniczne wpływały na całe dzielnice miasta, to straty poszczególnych kamienic mogą boleć najmocniej. To dziury po nich widoczne są do dziś najlepiej. To wybudowane w ich miejscu budynki wzbudzają negatywne emocje. Lub przeciwnie - powojenna zabudowa nie wyróżnia się niemal zupełnie niczym.