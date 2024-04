Oto prawdziwi bohaterowie z Poznania. Przejechali 1000 km by pomóc czterolatkowi z Rabki. Jako jedyni w Polsce zdecydowali się na taką akcję

Poznańskie pogotowie pojechało na ratunek 500 km w jedną stronę

Zespół ratowników przejechał 500 km do Rabki-Zdrój i drugie tyle z powrotem, by podłączyć czteroletniego chłopca pod system ECMO, czyli tzw. płucoserce i przetransportować go do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera, gdzie na miejscu, w Klinice Kardiochirurgii, czekał już już kierownik oddziału doktor Marcin Gładki wraz z resztą zespołu.