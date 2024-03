Oto triki, aby borówka amerykańska obrodziła w 2024 roku. Koniecznie sprawdź już teraz OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Borówka amerykańska już pojawiła się na bazarach i w sklepach. Choć na razie jest to wersja importowana a jej cena wynosi 75 zł za kg to stęsknieni tych pysznych owoców już sięgają po borówki. Nic dziwnego, ten mały owoc to prawdziwa bomba witamin. A co należy zrobić, abyśmy latem cieszyli się pokaźnymi zbiorami tych pysznych owoców? Zobaczcie.