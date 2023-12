Otwarto pierwszy sklep społeczny w Wielkopolsce! Co można tam kupić? Zobacz zdjęcia

- Bardzo się cieszę, że taki sklep powstaje. Ceny będą w nim bardzo atrakcyjne, bo niższe od cen marketowych czy dyskontowych. To przede wszystkim oferta dla ludzi gorzej sytuowanych, którzy muszą liczyć każdy grosz. Zakupy w sklepie będą mogli zrobić także ostrowscy seniorzy. Poza tymi ważnymi społecznymi korzyściami, taki sklep to promowanie idei zero waste, czyli by nie marnować żywności, a wykorzystać ją do końca – podkreśla Beata Klimek prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.