Padła kolejna wygrana w Ekstra Pensji. Szczęśliwiec będzie dostawał pieniądze przez 20 lat!

Ekstra Pensja: wygrane liczby

12 lutego w grze Ekstra Pensja padły zwycięskie liczby: 7, 19, 21, 22, 26 oraz 1. Los uśmiechnął się do jednej osoby, która zdobyła główną nagrodę, to znaczy kwotę 5 tysięcy złotych wypłacaną co miesiąc przez najbliższe 20 lat.

Ekstra Pensja: jak grać?

Ekstra Pensja to wypłata na lata. By w nią zagrać, należy wytypować 5 z 35 oraz 1 z 4 liczb – samodzielnie, na chybił trafił lub w sposób mieszany.

Główna wygrana to 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat, a stawkę można zwiększać od x2 do x5 i x10. Dzięki temu główna wygrana może wynieść nawet 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat. Ponadto, dopłacając złotówkę do zakładu, można zagrać o Ekstra Premię, czyli 100 000 zł wypłacane od razu.

