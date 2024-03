Paul Young - tak dziś wygląda 68-letni artysta. W latach 80. był idolem nastolatek. Mamy aktualne zdjęcia! [2.03.2024]

Początki Kariery Paula Yanga

Paul Young w latach 80. stał się idolem nastolatek

Jego przełomem stała się solowa kariera w latach 80. Wówczas to stworzył szereg hitów, w tym "Love of the Common People", "Wherever I Lay My Hat", "Come Back and Stay", "Everything Must Change" oraz już wspomniane "Every Time You Go Away". Te utwory nie tylko zdobyły popularność w Europie, ale także w USA.

Paul Young był ubóstwiany zwłaszcza przez kobiecą część widowni. Nie tylko śpiewał o miłości, ale również był niezwykle przystojnym mężczyzną.