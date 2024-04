Paznokcie 2024. Koniec ery na hybrydy? Teraz króluje trend quiet luxury zamiast hybrydowego manicure'u! [11.04.2024]

Bazy i odzywki zamiast hybrydy

Osoby z zamiłowaniem do hybrydowego manicure'u, szczególnie te borykające się z osłabionymi i łamliwymi paznokciami, powinny przyjrzeć się obecnie panującemu trendowi pielęgnacyjnego manicure'u. Mimo że naturalne, minimalistyczne stylizacje dominują w salonach od przynajmniej dwóch sezonów (jak świadczy o tym moda na paznokcie efektu lipgloss czy kąpiel mleczna), to ostatnio ten trend przeniósł się na jeszcze wyższy poziom. W jego ramach, do stworzenia tych stylizacji nie wykorzystuje się już konwencjonalnych lakierów, lecz opiera się na pielęgnacyjnych bazach i odżywkach, które nadają paznokciom delikatny różowy odcień z subtelnym połyskiem.