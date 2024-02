Na kolejne zwycięstwo z Rakowem czekali 30 lat

Warta lubi grać z mocniejszymi

- Wiemy, że Raków to mocna drużyna i jeśli chcemy przeciwstawić się takiej ekipie, to musimy być zgranym zespołem i wszyscy razem dobrze funkcjonować na boisku. Jeżeli chodzi o mecze z Rakowem nam to wychodzi

Zwycięstwo z Rakowem Częstochowa jest sporą trampoliną do tego, aby skutecznie wywalczyć sobie utrzymanie w ekstraklasie. W tym sezonie w pojedynku z Medalikami poznaniacy wywalczyli sobie cztery punkty (w pierwszym spotkaniu było 2:2). Zauważył to sam trener Dawid Szulczek na pomeczowej konferencji prasowej.

Zieloni w 20 kolejkach zdobyli 22 punkty. Ponad połowa z nich, bo aż 12 została ugrana na rywalach z górnej części tabeli. Co prawda z czołową trójką nie udało się zainkasować żadnego "oczka" (porażki 1:2 z Jagiellonią, 0:1 ze Śląskiem oraz 0:2 z Lechem), to w pozostałych konfrontacjach dwukrotny mistrz Polski z lat 1929 oraz 1947 radził sobie całkiem nieźle.

Bilans Warty Poznań w meczach z ekipami z górnej części tabeli:

Jagiellonia Białystok: 1:2 - 0 punktów

Śląsk Wrocław: 0:1 - 0 punktów

Lech Poznań: 0:2 - 0 punktów

Legia Warszawa: 2:2 - 1 punkt

Pogoń Szczecin: 0:1, 3:3 - 1 punkt

Raków Częstochowa: 2:2, 2:1 - 4 punkty

Górnik Zabrze: 2:0, 0:3 - 3 punkty

Stal Mielec: 1:0 - 3 punkty

Zagłębie Lubin: 0:1 - 0 punktów

Jednak zwycięstwa z tymi najsilniejszymi mogą okazać się niewystarczające do ostatecznego utrzymania. Najważniejsze podczas tej rundy będzie punktowanie z ekipami, które także będą toczyły bój o byt w lidze. I tutaj okazja do poprawienia bilansu będzie w najbliższą sobotę, kiedy to Zieloni udadzą się do Chorzowa na mecz z Ruchem. W pierwszym meczu w Grodzisku Wielkopolskim padł remis 2:2, choć przez całe spotkanie poznaniacy mieli nad nim absolutną kontrolę.