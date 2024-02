Warta Poznań - Raków Częstochowa 2:1 Sensacja w Grodzisku! Piękne gola Szmyta i Savicia

W właśnie nowy zawodnik już w 3 min. zainicjował akcję, po której Warta Poznań objęła prowadzenie. Belg urwał się prawą stroną i dośrodkował w pole karne. Bogdan Racovitan wybił zbyt krótko piłka, ta trafiła pod nogi Kajetana Szmyta, który huknął precyzyjnie w stronę dalszego rogu i Kovacević musiał wyjmować piłkę z siatki. Był to siódmy gol młodego skrzydłowego w tym sezonie.

- To typ zawodnika, który sporo biega, jest bardzo aktywny i z pewnością da sztabowi trenerskiemu więcej możliwości taktycznych na tej pozycji - chwalił Belga prezes Zielonych Artur Meissner.

W czwartek został potwierdzony do rozgrywek ekstraklasy Mohamed Mezghrani.

- Z perspektywy trenera był to najlepszy okres przygotowawczy w Warcie, ponieważ mieliśmy najszerszą kadrę i najwięcej jakości. Zarówno przed obozem, w trakcie, jak i po, mogliśmy wystawić dwie jedenastki - powiedział trener, Dawid Szulczek.

Warta Poznań przystępowała do meczu z mistrzami Polski w bojowych nastrojach.

Dobry początek uskrzydlił Zielonych. Podopieczni Szulczka grali bez kompleksów, Raków natomiast miał sporo problemów, by złapać odpowiedni rytm. W 17 min. goście jednak bliscy byli wyrównania. Ante Crnaca uderzył minimalnie niecelnie sprzed pola karnego.

Dopiero po dwóch kwadransach Raków próbował przejąć inicjatywę, ale Warta nie dopuszczała gości do sytuacji strzeleckich.

Po zmianie stron gra toczyła się już praktycznie cały czas na połowie gospodarzy. Znakomicie spisywał się jednak Jędrzej Grobelny. Bramkarz Warty sparował niezwykle groźne uderzenia najpierw Nowaka (głową), a potem Władysława Koczerhina zza linii pola karnego. Co tu dużo mówić, "wyrównujący gol wisiał w powietrzu".

Na szczęście Zieloni od 75. minuty złapali drugi oddech i od czasu do czasu przenosili ciężar gry na połowę Rakowa. W końcówce poznaniakom chodziło już tylko o to, by przetrwać i "ukraść" jak najwięcej czasu. Dobrze spisywali się obrońcy, którzy twardo walczyli w powietrzu i wybijali z uderzenia rywali.

Korzystny wynik udało się Zielonym utrzymać i w efekcie zdobyli bezcenne trzy punkty. Brawo!