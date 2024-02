Szpital w Lechu Poznań. Trener Kolejorza tłumaczy, co z kontuzjowanymi zawodnikami

- Jeśli chodzi o Adriela Ba Louę, to wygląda to na odnowienie kontuzji. Upadł na bark i znowu go nie będzie. Nie wiem do końca co z Antonio, ale także wygląda stary uraz. W przerwie zdjąłem go profilaktycznie. To nie jest tak, że nie mógł grać, bo sam chciał próbować. Natomiast nie chciałem stracić jednej zmiany. To była moja decyzja i mam nadzieję, że będzie zdrowy do następnego meczu. Większość z tych przypadków to mechaniczne urazy, czyli po prostu nie sprzyja nam szczęście. Co do pozostałych zawodników: Mika Ishak j Miha Blazić już trenują indywidualnie. Jestem optymistą, jednak czeka nas naprawdę trudny okres