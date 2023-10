Pijany kierowca spowodował kolizję w Komornikach. Kiedy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchany

Pijany kierowca spowodował kolizję w Komornikach

Co grozi za jadę po pijaku?

Prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Wiąże się to z o wiele surowszą karą, na którą składają się: 10 punktów karnych, grzywna od 5000 zł wzwyż na rzecz na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, zakaz prowadzenia pojazdu od roku do 15 lat, a nawet ograniczenie wolności lub kara więzienia.

Co do samej grzywny, jej wysokość może być różna i jest zależna od woli sędziego, który ustala od 10 do 540 stawek dziennych, a każda z nich może wynosić od 10 do 2000 zł.